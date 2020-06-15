Скончалась преподаватель РГУ имени Есенина

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В субботу, 13 июня, ушла из жизни ветеран РГУ имени Есенина кандидат филологических наук, доцент Ольга Сергеевна Орлова (01.08.1928 – 13.06.2020).

Многие поколения выпускников факультета русского языка и литературы помнят Ольгу Сергеевну как талантливого преподавателя современного русского литературного языка, пытливого исследователя народной речи, знатока и любителя русской поэзии, энергичного, принципиального, заботливого декана.

«Мама Оля» – так за глаза называли своего декана студенты литфака 70-80-х. Память об Ольге Сергеевне навсегда останется в сердцах ее учеников и коллег.

РИА «7 новостей» выражает соболезнования родным и близким Ольги Сергеевны.