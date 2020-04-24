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Скончалась ещё одна рязанка с подозрением на СОVID-19

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Изображение Gerd Altmann с сайта Pixabay

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24 апреля стали известны результаты патологоанатомического исследования пациентки одной из рязанских больниц, имевшей подозрение на СОVID-19. Об этом сообщила оперативная группа правительства Рязанской области.

В анамнезе скончавшейся 59-летней женщины – ишемическая болезнь сердца и ряд других хронических заболеваний. Окончательно причина смерти будет установлена в результате комплексного лабораторного исследования.

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