Скончалась актриса Рязанского театра драмы Надежда Кроткова

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Ушла из жизни актриса Рязанского театра драмы Надежда Кроткова. Об этом сообщает Региональное отделение СТД РФ.

Надежда Валерьевна родилась 2 сентября 1971 года в Рязани. Образование получила в Рязанском филиале Московского университета культуры по специальности «режиссёр любительского театра». Обучение закончила в 1997 году.

Уже во время учёбы на первом курсе вуза её приняли в труппу Театра драмы. На профессиональной сцене Кроткова дебютировала в роли Луизы в спектакле «Коварство и любовь» Ф. Шиллера.

РИА «7 новостей» выражает соболезнования родным и близким Надежды Кротковой.

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