СК: расстрелявший пять человек в Елатьме назвал это самообороной

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Следственный комитет РФ сообщил некоторые подробности дела мужчины, убившего пять человек в Елатьме.

Напомним, в отношении 31-летнего мужчины завели уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц).  ЧП в посёлке произошло вечером в субботу, 4 апреля. Подозреваемый расстрелял из охотничьего ружья молодую женщину и четверых мужчин. 

– В ходе допроса мужчина показал, что он действительно произвёл выстрелы в людей, однако объяснил это якобы необходимой обороной, – говорится в сообщении Следственного комитета РФ.

Суд удовлетворил ходатайство следствия и арестовал подозреваемого. Ранее сообщалось, что под стражей он останется минимум до 4 июня. Дело передано в отдел по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Рязанской области.

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