СК подтвердил гибель двух пенсионерок на пожаре в Клепиковском районе

Следственный комитет РФ подтвердил гибель двух пенсионерок на пожаре в Клепиковском районе. Информация размещена на официальном сайте ведомства.

Напомним, пожар в жилом доме в деревне Ершовские Выселки случился рано утром в субботу, 3 октября. В результате него погибли жившие в этом доме пенсионерки 1937 и 1951 годов рождения. Также огонь уничтожил стоявшее рядом здание участковой больницы.

По факту ЧП проводится доследственная проверка. Следователям предстоит уточнить все обстоятельства трагедии и дать им правовую оценку.

Напомним, ранее РИА «7 новостей» опубликовало большой фоторепортаж с места происшествия.