Ситуация с касимовской предпринимательницей благополучно разрешилась

Администрация Касимова сообщила о благополучном разрешении ситуации с местной предпринимательницей Ольгой Ашурковой.

Напомним, женщина закрылась в магазине и объявила голодовку после того, как ей запретили вывозить товар из арендованной торговой точки.

В сообщении мэрии Касимова отмечается, что глава администрации Игорь Авдеев встретился с Александром Сучковым и поговорил о неправомерности действий руководства ТЦ «Кротберс». Сучков заверил, что препятствовать вывозу товара не будут.

Авдеев также съездил в магазин и убедился, что Ольга Ашуркова беспрепятственно вывозит товар из торговой точки.