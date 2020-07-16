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Новости РязаниПроисшествия

Ситуация с касимовской предпринимательницей благополучно разрешилась

7info

Администрация Касимова сообщила о благополучном разрешении ситуации с местной предпринимательницей Ольгой Ашурковой.

Напомним, женщина закрылась в магазине и объявила голодовку после того, как ей запретили вывозить товар из арендованной торговой точки.

В сообщении мэрии Касимова отмечается, что глава администрации Игорь Авдеев встретился с Александром Сучковым и поговорил о неправомерности действий руководства ТЦ «Кротберс». Сучков заверил, что препятствовать вывозу товара не будут. 

Авдеев также съездил в магазин и убедился, что Ольга Ашуркова беспрепятственно вывозит товар из торговой точки.

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