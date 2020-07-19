Синоптики рассказали о погоде в Рязанской области на следующей неделе

На сайте Гидрометцентра РФ опубликован прогноз погоды в Рязанской области на следующую неделю. Рязанцев ждёт дождливая и пасмурная погода.

Так, в понедельник ожидается переменная облачность и кратковременный дождь. Температура поднимется до +22°. Во вторник и среду будет на градус теплее. Но, несмотря на этом, в регионе пройдут дожди. В четверг воздух прогреется только до +20°. При этом не обойдётся без дождей. В пятницу в Рязани выглянет солнце, но опять же обудет дождливо. Температура воздуха — 21°.

В выходные дни потеплеет до +23°. Однако синоптики передают дожди и в конце недели.