Синоптики рассказали, когда в России наступит «бабье лето»

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал ТАСС, что «бабье лето» в России не обязательно наступит 14 сентября.

По народным приметам начало «бабьего лета» связано с Днём Симеона-летопроводца, который отмечается именно 14 сентября. Но синоптики считают, что этот период может наступить в любой день в сентябре, а также в начале октября.

Метеорологи называют «бабьим летом» период тёплой погоды, который устанавливается после затяжного периода непогоды. Вильфанд заявил, что перед настоящим «бабьи летом» жителям России придётся помёрзнуть и промокнуть от дождей.

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В то же время специалист отметил, что люди обычно считают «бабьим летом» любой период тёплой и сухой погоды осенью. Синоптики их в этом обычно не разубеждают, так как «бабье лето» любят все. И вообще, это понятие в последнее время расширилось.

По мнению Вильфанда, лучше всех этот период года описал в своём стихотворении Фёдор Тютчев.

Есть у осени первоначальной короткая, но дивная пора. Весь день стоит как бы хрустальный и лучезарны вечера.