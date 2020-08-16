Шоу Клавы Коки покажут в кинотеатрах Рязани

Шоу певицы Клавы Коки покажут в кинотеатрах Рязани. Об этом она написала у себя в инстаграме.

Кока анонсировала концерт, который пройдёт в Москве, в клубе «19/30» 12 сентября. Также певица написала, что его можно будет увидеть в кинотеатрах 6 городов России. Кроме Рязани, шоу покажут в Туле, Самаре, Ульяновске, Сыктывкаре и Москве.

Клава призвала своих поклонников покупать билеты заранее, так как число мест в залах ограничено. Например, в Самаре – 39. А максимальное – 115.

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В каком из кинотеатров Рязани покажут шоу, автор поста не уточнила. Предстоящий концерт она назвала «историческим моментом».