Воскресенье, 16 августа, 2020
15.6 C
Рязань
Что хотите найти?
Поиск по сайту
Новости РязаниКультура

Шоу Клавы Коки покажут в кинотеатрах Рязани

7info

Шоу певицы Клавы Коки покажут в кинотеатрах Рязани. Об этом она написала у себя в инстаграме. 

Кока анонсировала концерт, который пройдёт в Москве, в клубе «19/30» 12 сентября. Также певица написала, что его можно будет увидеть в кинотеатрах 6 городов России. Кроме Рязани, шоу покажут в Туле, Самаре, Ульяновске, Сыктывкаре и Москве.

Клава призвала своих поклонников покупать билеты заранее, так как число мест в залах ограничено. Например, в Самаре – 39. А максимальное – 115. 

Реклама

В каком из кинотеатров Рязани покажут шоу, автор поста не уточнила. Предстоящий концерт она назвала «историческим моментом».

Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram
Комментарии для сайта Cackle
Предыдущая статьяВрач прокомментировал быструю выписку Ефремова

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Шоу Клавы Коки покажут в кинотеатрах Рязани

Культура
Шоу певицы Клавы Коки покажут в кинотеатрах Рязани. Об этом она написала у себя в инстаграме.  Кока анонсировала концерт,...
Узнать больше

Восход Луны над Рязанью показали в замедленной съёмке

Новости Рязани
Опубликовано видео восхода Луны над Рязанским кремлём, снятое в режиме таймлапса. Запись размещена в группе Ой Рязань. Длина видео...
Узнать больше

Свежие данные о коронавирусе в Рязанской области

Новости Рязани
Оперативная группа правительства сообщила свежие данные о коронавирусе в регионе. На 08.30 воскресенья, 16 августа, в Рязани и области...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

В Рязани завершается строительство новой школы на 1100 мест

Администрация
Новое учебное заведение должно будет принять учеников уже 1 сентября. Сейчас в здании завершаются отделочные работы.
Узнать больше

В Рязани могут прекратить подачу горячей воды из-за долгов населения

Новости Рязани
В Рязани во время пандемии коронавируса снизились платежи населения за коммунальные услуги, в том числе за отопление и горячую воду.
Узнать больше

В семье рязанцев, воспитывающей трёх девочек, родился долгожданный сын

Видео
Мальчик, которого назвали Роберт, появился на свет 11 августа в роддоме №2 в Рязани. Его вес при рождении – 3 килограмма 590 граммов, рост – 53 сантиметра.
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Per aspera ad astra – через тернии к звёздам

Акценты
Таков жизненный девиз сердечно-сосудистого хирурга Рязанского кардиологического диспансера кардиологического диспансера Александра Качинского.
Узнать больше

Дела духовные нельзя перенести в онлайн

Акценты
Во время ограничений, связанных с COVID – 19, жизнедеятельность обители продолжала идти своим чередом. Игумен Лука, находясь постоянно в стенах монастыря, проводил богослужения и продолжал заниматься восстановлением Троицкого храма.
Узнать больше

Касимовский район: движение вверх и земное притяжение

#КартаКосмосРязань
На въезде в один из самых крупных и живописных районов Рязанской области – Касимовский – нас встречает большая металлическая стела с гербом муниципалитета. Она хорошо выделается на фоне соснового леса Мещеры, и ее невозможно не заметить.
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+