Школьники Скопинского района собрали почти 900 кг мусора

В Скопинском районе школьники в рамках всероссийской акции «Эко — дежурный шагает по стране» собрали 895 кг мусора. Об этом сообщила пресс-служба районной администрации.

288 учеников убирали пришкольные территории, памятные места, социальные объекты.

— Все участники акции постарались на славу, — говорится в сообщении.

Всероссийская акция «Эко — дежурный шагает по стране» стартовала 17 сентября 2020 года на Камчатке. Затем к ней присоединились активисты из всех регионов России.

— Акция призвана прививать детям желание участвовать в решении важных государственных проблем, быть полезными и значимыми уже сейчас, в школе, — замечают в администрации.

Итоги этой акции подведут 30 сентября. Те, кто собрал больше всего мусора и придумал самый необычный формат эко — мероприятия, получат ценные призы.