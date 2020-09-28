Школьники Скопинского района собрали почти 900 кг мусора

В Скопинском районе школьники в рамках всероссийской акции «Эко — дежурный шагает по стране» собрали 895 кг мусора. Об этом сообщила пресс-служба районной администрации.
288 учеников убирали пришкольные территории, памятные места, социальные объекты.
Всероссийская акция «Эко — дежурный шагает по стране» стартовала 17 сентября 2020 года на Камчатке. Затем к ней присоединились активисты из всех регионов России.
Итоги этой акции подведут 30 сентября. Те, кто собрал больше всего мусора и придумал самый необычный формат эко — мероприятия, получат ценные призы.