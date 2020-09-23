Школьники Скопинского района собрали 700 кг макулатуры

Школьники Скопинского района участвуют во всероссийском марафоне ресурсосбережения «Сдай макулатуру — Спаси дерево!». Этот проект осуществляется в рамках школьного волонтерского движения, сообщает пресс-служба районной администрации.

Главная цель марафона — экологическое образование и просвещение населения, воспитание ответственного потребления, проявление активной гражданской позиции и стремление сохранить окружающую среду для следующих поколений.

В Рязанской области акция продлится до 25 сентября. В конце марафона районное управление образование подведет итоги и определит победителя среди школьных волонтерских отрядов. Пока что лидером является Корнеевская школа. Ребята собрали уже 700 кг вторичного сырья.