Школьники и студенты Рязани снова могут пользоваться транспортными картами

В Рязани возобновляется действие транспортных карт. В связи с распространением коронавируса и переходом школ и вузов на дистанционное обучение карты были временно заблокированы.

10 июля Рязанская область вышла на третий этап снятия ограничений. Теперь школьники и студенты снова смогут оплачивать проезд транспортными картами.

Если льготный проездной был приобретен ранее и граждане им не успели воспользоваться, средства будут автоматически перенесены на следующий период.

С вопросами по карте УмКА, ее использованию, покупке и пополнению, звоните по телефону 8-800-250-02-62 (звонок бесплатный), через сайт картаумка.рф или через социальные сети.