«Школа профилактики мочекаменной болезни» в режиме онлайн

Рязанский областной центр урогинекологии и нефрологии ГБУ РО «ГКБ №11» совместно с кафедрой урологии с курсом хирургических болезней РязГМУ им. И.П. Павлова впервые провел «Школу профилактики мочекаменной болезни» (МКБ) в онлайн-режиме.

Занятие в новом формате провели доцент кафедры урологии с курсом хирургических болезней, главный врач ГКБ №11 Роман Васин, а также врачи-урологи ГКБ №11 –Александр Быков и Андрей Катровский.

Мочекаменная болезнь (МКБ) – хроническое заболевание, которое связано с нарушением обмена веществ в организме и сопровождается образованием камней (конкрементов) в мочевыделительной системе. Наиболее часто камни образуются непосредственно в почках. При небольшом размере конкременты могут безболезненно выходить из организма естественным путем. Крупные камни (более 5 мм) при отхождении могут застрять на выходе из почки или на любом этапе продвижения по мочеточнику, пациент при этом испытывает крайне неприятные симптомы в виде почечной колики.

Мочекаменной болезнью страдает около 5% людей во всем мире, ежегодно этот показатель растет. Рост заболеваемости связан с социальными, бытовыми, экологическими причинами, неправильным питанием, малоподвижным образом жизни. Среди местных причин – хронические воспалительные процессы в мочевых путях, анатомические изменения верхних мочевых путей, опущение почки, аномалии развития мочевыделительной системы.

– В настоящее время в Рязанском областном центре урогинекологии и нефрологии ГКБ №11 сотрудники успешно избавляют пациентов от всех видов мочевых камней независимо от их локализации. Мочекаменная болезнь у всех пациентов протекает по-разному, иногда больные обсуждают симптомы и лечение, забывая, что у каждого из них свое заболевание, свой камень, свой состав, а значит и лечение должно быть индивидуальным, – отметил Александр Быков.

Принято считать, что мочекаменная болезнь лечится исключительно хирургическими методами, но из этого правила есть исключения. Бывают камни, которые успешно растеряются цитратными смесями, а есть совсем маленькие камни (до 5 мм), которые могут самостоятельно выходить из организма. В остальных случаях действительно необходимо хирургическая помощь.

– В работу урологических отделений Рязанского областного центра урогинекологии и нефрологии ГБУ РО «ГКБ №11» внедрены современные высокотехнологичные операции при мочекаменной болезни: перкутанная нефролитолапаксия ультразвуком, микроперкутанная нефролитотрипсия лазером, лазерная контактная уретеролитотрипсия. Использование современных методов лечения позволило в 2019 году увеличить долю эндоскопических операций над открытыми до 91,4% (в 2018 году этот показатель составлял 85,5%, в 2017 –76,8%,). Эндоскопические методы лечения при МКБ способствуют сокращению периода восстановления, – сказал Роман Викторович Васин.

Хирургические методы лечения позволяют пациентам избавиться от камней в почках, однако не стоит забывать о том, что без правильных профилактических мер может возникнуть рецидив. Поэтому очень важно заниматься своим здоровьем под наблюдением врачей. Для профилактики МКБ специалисты центра используют диетотерапию, терапию лекарственными средствами (при необходимости), физиотерапию, бальнеологические процедуры, санаторно-курортное лечение,лечебную физкультуру.