Депутат Шерин продолжил жёсткий разговор о ВДВ и Киркорове

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Депутат Госдумы от Рязанской области Александр Шерин записал новое видео, в котором продолжил разговор о ВДВ.

Напомним, ранее Шерин высказался по поводу видео с Филиппом Киркоровым, который предстал в образе гея-десантника. После этого депутат подвергся критике.

Шерин отмечает, что в России вместо обсуждения важных вопросов, по традиции, начинают обсуждать непонятно что. Он также сказал, что давать ему оценку как десантнику, могут те люди, с которыми он служил. И вновь напомнил, что теперь голубой берет носят не только вдвшники, но и все военнослужащие ВКС.

Шерин считает, что десантником может считаться не тот, кого направил служить в ВДВ военкомат, а тот, кто может «сдать на голубой берет».

В своём сообщении Шерин поднял несколько важных вопросов, касающихся ВДВ. Он заявил, что наезжать надо на людей, которые соответствуют твоему калибру, а не на певцов.