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Северная Компания и Сбербанк помогают рязанцам купить квартиру

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Сотрудники крупнейшего рязанского застройщика совместно с представителями банка готовы выехать к клиентам на дом, чтобы помочь им дистанционно купить квартиру в ипотеку. Специалисты осуществляют визит на дом, соблюдая все требования индивидуальной защиты. Услуга доступна как для жителей Рязани, так и для клиентов, проживающих в районах Рязанской области.

«Для подписания некоторых документов необходимо личное присутствие клиента. Для тех граждан, кто в силу сложившихся обстоятельств не может лично посетить наш офис и офис банка, мы организовали выезд на дом. Теперь оформить усиленную электронную подпись и подписать кредитную документацию можно не выходя из дома», — сказано в релизе застройщика.

В Северной Компании также напомнили о скидках до 450 тысяч рублей при покупке квартиры онлайн. Подробности в отделе продаж Северной Компании: 707-000.

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