Сергея Карабасова оставили в СИЗО

Бывший и.о. главы администрации Рязани Сергей Карабасов останется под стражей до сентября 2020 года. Об этом сообщил его адвокат Эдуард Видакас.
Напомним, Карабасова обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере по делу о детской площадке в Лесопарке. его задержали в июне 2019 года.
9 июня 202 года Мосгорсуд рассмотрел ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей до 3 сентября.
Остальные фигуранты этого дела находятся под домашним арестом.
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