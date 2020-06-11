Сергея Карабасова оставили в СИЗО

-

Бывший и.о. главы администрации Рязани Сергей Карабасов останется под стражей до сентября 2020 года. Об этом сообщил его адвокат Эдуард Видакас.

Напомним, Карабасова обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере по делу о детской площадке в Лесопарке. его задержали в июне 2019 года.

9 июня 202 года Мосгорсуд рассмотрел ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей до 3 сентября.

Остальные фигуранты этого дела находятся под домашним арестом.