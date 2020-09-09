Сергей Пупков: Мы готовы защитить каждый голос!

Партия «Справедливая Россия» возьмёт под особый контроль проведение выборов в Рязанскую областную Думу. Об этом заявил руководитель регионального отделения партии Сергей Пупков.

По словам Пупкова, социологи отмечают рост интереса к «Справедливой России» среди избирателей. В то же время поступают и сигналы о возможных махинациях в дни голосования.

– Заявляю, что мы готовы защитить каждый голос! Центральный аппарат партии направляет в Рязань максимально сильный юридический десант, а мы в свою очередь – выставляем сотни наблюдателей. Наша задача: поставить надёжный заслон возможным нарушениям, – подчеркнул он.

Напомним, 2 сентября, в Рязань приезжал депутат Госдумы Дмитрий Ионин. Он провёл одиночный пикет у Рязанской областной Думы, на котором призвал считать голоса честно. Также депутат сообщил, что федералы намерены обеспечить максимальную прозрачность подсчёта голосов в Рязанской области.

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Позицию партии по поводу выборов однозначно обозначил её лидер Сергей Миронов: «Мы убеждены в том, что честное голосование необходимо и власти, и гражданам. Честное голосование – это честная власть».

В качестве примера негативной ситуации Миронов привёл Беларусь и Хабаровск, где произошло противостояние власти и народа.

– Народ всегда прав, и, в связи с этим, чиновники и члены комиссий любых уровней должны помнить, что защитить волеизъявление народа – их прямой долг, – отметил Сергей Миронов.

Сергей Пупков пообещал жителям Рязанской области, что «Справедливая Россия» сделает всё возможное, чтобы защитить каждый голос.

– Приходите на выборы и не верьте, что всё уже решено! От вас – голоса, от нас – их защита! – призвал он.

Оплачено из средств избирательного фонда избирательного объединения «Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Рязанской области».