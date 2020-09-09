Сергей Пупков: Мы готовы защитить каждый голос!

Партия «Справедливая Россия» возьмёт под особый контроль проведение выборов в Рязанскую областную Думу. Об этом заявил руководитель регионального отделения партии Сергей Пупков.
По словам Пупкова, социологи отмечают рост интереса к «Справедливой России» среди избирателей. В то же время поступают и сигналы о возможных махинациях в дни голосования.
Напомним, 2 сентября, в Рязань приезжал депутат Госдумы Дмитрий Ионин. Он провёл одиночный пикет у Рязанской областной Думы, на котором призвал считать голоса честно. Также депутат сообщил, что федералы намерены обеспечить максимальную прозрачность подсчёта голосов в Рязанской области.
Позицию партии по поводу выборов однозначно обозначил её лидер Сергей Миронов: «Мы убеждены в том, что честное голосование необходимо и власти, и гражданам. Честное голосование – это честная власть».
В качестве примера негативной ситуации Миронов привёл Беларусь и Хабаровск, где произошло противостояние власти и народа.
Сергей Пупков пообещал жителям Рязанской области, что «Справедливая Россия» сделает всё возможное, чтобы защитить каждый голос.
Оплачено из средств избирательного фонда избирательного объединения «Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Рязанской области».