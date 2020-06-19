Считается ли действительным брак между гражданином России и иностранцем

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РИА «7 новостей» и прокуратура Рязанской области продолжают отвечать на вопросы читателей в рамках проекта «Прокуратура поясняет».

Признаются ли в Российской Федерации, браки, заключенные между гражданином России и иностранцем зарубежом? На этот вопрос мы ответим вместе с прокурором Шиловского района Валерием Шкаевым

В соответствии с п. 1 ст. 158 СК РФ, браки между гражданами Российской Федерации и браки между гражданами Российской Федерации и иностранными гражданами или лицами без гражданства, заключенные за пределами территории Российской Федерации, признаются действительными в Российской Федерации. Условием их признания является соблюдение законодательства государства, на территории которого они заключены, а также отечественного законодательства в части отсутствия предусмотренных статьей 14 СК РФ обстоятельств, препятствующих заключению брака.

Браки между иностранными гражданами, заключенные за пределами территории Российской Федерации с соблюдением законодательства государства, на территории которого они заключены, признаются действительными в Российской Федерации (п.2 ст. 158 СК РФ).