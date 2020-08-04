Сбербанк возобновил прием заявок на сельскую ипотеку по ставке от 2,7% годовых

Сбербанк возобновил прием заявок по программе «Сельская ипотека». Ставка в рамках программы составляет 3% годовых, а при использовании сервиса «Электронная регистрация» — снижается до 2,7% годовых.

Приобрести жилье по программе можно:

– на вторичном рынке — у физического или юридического лица по договору купли-продажи;

– на первичном рынке — только у юридического лица по договорам долевого участия и уступки прав требования.

Условия программы

– Объект недвижимости должен быть расположен в сельской местности. Участвуют все субъекты РФ, кроме Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга.

– Максимальная сумма кредита: для Ленинградской области и Дальневосточного федерального округа — 5 млн рублей, для остальных регионов — 3 млн рублей.

– Максимальный срок кредита — 25 лет.

– Минимальный первоначальный взнос —15% от общей суммы кредита.

Оформить ипотеку по льготной программе со сниженной ставкой и найти жилье можно онлайн на DomClick.ru.

Программа действует до 31 декабря 2022 года. Новый ипотечный продукт создан на основе государственной программы РФ «Комплексное развитие сельских территорий» с субсидированием процентной ставки.

– Отдельно стоит отметить, что помимо жилья, которое традиционно ассоциируется с сельской местностью, есть целый ряд жилых комплексов, строящихся на территории Рязанского района и г. Рыбное. Дома возводят крупнейшие застройщики нашего региона – ГК Капитал, Стройпромсервис, Реконструкция и Триумф. Таким образом, можно воспользоваться сельской ипотекой по ставке 2,7% и приобрести квартиры в строящихся жилых комплексах с городским комфортом, – прокомментировал начальник управления по работе с партерами и ипотечного кредитования Рязанского отделения Сбербанка Олег Сычев.