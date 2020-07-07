Сбербанк увеличил сумму кредита по программе ипотеки «Господдержка 2020» на приобретение квартир в новостройках

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Сбербанк увеличил предельную сумму доступного заемщикам ипотечного кредита по государственной программе «Господдержка 2020» с процентной ставкой 6,4% годовых.

Так, жители Рязани и области, как и других нестоличных регионов РФ, могут получить ипотечный кредит на сумму до 6 миллионов рублей.

Для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей лимиты кредитов по льготной ипотеке на квартиры в новостройках увеличены с 8 до 12 млн рублей.

Стандартная процентная ставка по программе ипотеки «Господдержка 2020» составляет 6,4% годовых. При использовании сервиса «Электронная регистрация» ставка по ипотеке снижается на 0,3 процентных пункта — до 6,1% годовых. Акция действует до 1 февраля 2021 года.

Также по ипотеке с господдержкой доступен дисконт до 3,5 процентных пункта на ставку в первые 2 года с даты получения ипотеки в рамках программы субсидирования с застройщиками. Льготная ставка по программе господдержки с учетом скидки от застройщика составит от 2,6% годовых.

Первоначальный взнос по кредиту — от 15% стоимости недвижимости, срок кредитования — до 20 лет.

– В рязанском регионе спрос на ипотеку с Господдержкой особенно высок. С начала программы в Рязанское отделение Сбербанка подано уже почти 800 заявок на сумму 400 млн. рублей, – прокомментировал начальник управления по работе с партерами и ипотечного кредитования Рязанского отделения Сбербанка Олег Сычев. Уверен, что увеличение суммы кредита будет хорошим поводом приобрести жилье в новостройке.

Оформить ипотеку по программе «Господдержка 2020» можно онлайн на DomClick.ru до 1 ноября 2020 года.