Сбербанк отменил комиссию за пополнение своих карт с карт других банков до 1 мая 2020 года

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Сбербанк отменил комиссию за пополнение своих карт с карт других банков до 1 мая 2020 года — на время всеобщей самоизоляции в связи с распространением коронавируса COVID-19. Сервис пополнения карты Сбербанка с карты других банков в Сбербанк Онлайн ежемесячно используют около 250 тысяч клиентов банка. 

Дмитрий Малых, директор дивизиона «Эквайринг и банковские карты» Сбербанка:

«Многие наши клиенты регулярно пополняют карты Сбербанка с других карт. Некоторые предпочитают снимать наличные с одной карты в банкомате соответствующего банка, а затем вносить деньги на другую карту в банкомате Сбербанка. В период самоизоляции, когда выход на улицу сопряжен с дополнительными рисками, мы отменили комиссию за онлайн-пополнение, чтобы людям не пришлось лишний раз пользоваться банкоматом и сталкиваться с наличными деньгами, которые могут стать переносчиком вируса».

Перевести деньги с одной карты на другую за несколько секунд можно в мобильном приложении Сбербанк Онлайн или на сайте sberbank.ru. Использование цифровых каналов в текущей обстановке — не только наиболее быстрый, удобный и выгодный (с учетом отмены комиссии), но также самый безопасный способ пополнить карту Сбербанка с карты другого банка.  

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