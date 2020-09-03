Сасовское ООО нарушило правила работы с пестицидами

Сасовская межрайонная прокуратура провела проверку исполнения требований законодательства в сфере безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами в ООО «П.», по итогам которой был выявлен ряд нарушений. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

Так, в нарушение СанПиН 1.2.2584-10 юридическим лицом должным образом не оформлялись журналы применения пестицидов, а именно отсутствовало указание на место проведения работы. Кроме того, в нарушение указанных Санитарных правил не все работающие в организации лица прошли гигиеническую подготовку по работе с препаратами. Контроль за правильностью использования и своевременностью обезвреживания средств индивидуальной защиты не проводился.

В соответствии с Санитарными правилами запрещается использовать помещения для хранения продуктов питания, фуража, различных предметов хозяйственного и бытового назначения. Проверкой склада пестицидов ООО «П.» установлено, что указанное условие не соблюдалось.

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Также в нарушение Санитарных правил на границах обрабатываемых пестицидами участках не выставлялись щиты с указанием «Обработано пестицидами», содержащие информацию о мерах предосторожности и возможных сроках выхода на указанные территории, что является недопустимым.

По итогам проверки в адрес директора ООО «П.» внесено представление, в результате рассмотрения которого выявленные нарушения законодательства устранены, виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.