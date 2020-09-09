Самый красивый щенок мира живёт в России

Фото щенка породы кавалер кинг чарльз спаниель из Санкт-Петербурга по оценкам экспертов вошло в пятёрку самых красивых и правильных щенков мира за 2020 год.

«Звезду» зовут Петерс Кавалиер Каэтана Альба ((I’M YOURS DE PASSERIPHANE & PETERS CAVALIER YUNITI PRINCESS KIARA) Малышка живёт в Санкт-Петербурге. Она представитель питомника «Петербургский Кавалер».

О новом статусе щенка написала её хозяйка – Ольга Жукова на своей страничке в фейсбуке.

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Аля – так домашние зовут щенка, в своей родословной имеет и «рязанские корни». Её мама — Петерс Кавалиер Юнити Принцесса Кьяра родилась в Рязани. В нашем городе проживает бабушка малышки – Петерс Кавалиер Захария, а также её родной дядя – Петерс Кавалиер Юга Лайон Кинг.