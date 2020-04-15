Самая красивая бабушка Европы стала волонтёром в Рязани

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Рязанка Екатерина Егина, получившая титул самой красивой бабушки Европы, стала волонтёром. Об этом сообщила пресс-служба рязанского отделения ОНФ.

Егина участвует в акции #МыВместе с представителями «Молодёжки ОНФ». Волонтёры развозят продукты жителям Рязани, которые из-за коронавируса не могут выйти на улицу. В основном это люди старше 60 лет. 

Екатерине Егиной исполнилось 50 лет, Она предприниматель, у женщины двое взрослых детей и внучка. На волонтёров рязанка вышла самостоятельно. 

Екатерина рассказала, что не считает себя вправе оставаться в стороне от проблем, хотя сама, из-за болезни, и относит себя к группе риска. 

– Но я всегда слежу за своим здоровьем и занимаюсь спортом, поэтому считаю, что мне бояться нечего, – заявила самая красивая бабушка Европы. 

Чтобы получить помощь от участников акции, нужно позвонить по телефону: 8 (800) 200-34-11. Колл-центр работает в круглосуточном режиме.

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