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Сахарная вата и квас из бочки: стоит ли покупать на улице и давать детям?

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Хиты летнего ассортимента уличной торговли – сахарная вата и бочковой квас. Какие требования предъявляются к этим продуктам, учитывая, что торгуют ими в жару и под открытым небом? В какие инстанции можно обратиться, если обслуживание или товар неудовлетворительные. На эти и другие вопросы отвечают эксперты Роскачества.

Сладкая вата: есть или не есть?

Мнение потребителей. У всех продавцов ваты и кваса есть разрешение на реализацию товара

А как на самом деле? Аппараты по изготовлению сахарной ваты – это нестационарные торговые объекты. Основные требования санитарного законодательства к нестационарным торговым объектам и оказанию услуг общественного питания регламентированы санитарными правилами.

В требованиях санитарного законодательства также изложены требования к продавцу. Он должен строго соблюдать правила личной гигиены, быть опрятно одетым, носить чистую санитарную одежду (включая специальный головной убор), нагрудный фирменный знак организации с ее наименованием, адресом (местонахождение), ФИО.

В связи с пандемией коронавирусной инфекции (COVID-19) продавцы, в том числе уличной торговли, должны быть обеспечены перчатками и масками. Руки и/или перчатки должны обрабатываться кожными антисептиками каждые два часа.

Мнение потребителей. В цветную вату добавляют искусственные красители

А как на самом деле? Чтобы расширить ассортиментную линейку сахарной ваты в ее состав действительно стали включать красители – их смешивают с сахаром. Больше в рецепт добавить ничего нельзя – таковы требования производителей оборудования и технологии приготовления.

Основной рецепт цветной ваты такой: сахар, пищевые красители в ассортименте (450 граммов красителя размешивается с 50 килограммами сахара). Основная проблема в плане безопасности этого продукта – не ингредиенты и пищевые красители, качество которых подтверждено сертификатами. Главное – соблюдение гигиенических норм продавцом и своевременный уход за аппаратом.

Мнение потребителей. Все уличные точки продажи продуктов питания наверняка проверяют на соответствие санитарных норм специальные службы.

А как на самом деле? Для внеплановой проверки небольших точек розничной торговли (изготовление и продажа: сладкой ваты, наливного мороженого, кваса, кукурузы, прочей сезонной продукции) нужен конкретный факт причинения вреда жизни, здоровью граждан или угрозы причинения вреда жизни, здоровью, связанный с употреблением той же сладкой ваты или другого продукта.

Если нарушаются санитарно-эпидемиологические требования, необходимо написать жалобу в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) по месту жительства.

Квас из бочки: правда и мифы

Квас – такой же сезонный продукт, как сладкая вата. В настоящее время традиционный напиток производится по ГОСТу 31494-2012. Квас также могут производить по техническим условиям или стандартам организаций.

При изготовлении кваса по ГОСТу не используются искусственные и идентичные натуральным вкусоароматические вещества и ароматизаторы, синтетические и неорганические красители, подсластители и консерванты.

Мнение потребителей. Бочки с квасом внутри грязные, их редко моют.

А как на самом деле? Правила очистки бочек для кваса утверждаются производителями кваса и предусматривают ополаскивание емкости, обработку ее паром и специальными моющими средствами для пищевой промышленности. На крышке бочки после заправки ставится пломба, гарантирующая чистоту напитка. Соблюдение этих правил контролируется при плановых проверках контролирующими органами.

Мнение потребителей. Квас в бочке, которая стоит на солнце быстро портится.

А как на самом деле? Согласно техническим характеристикам бочек для напитков их внутренняя емкость изготавливается из пищевой нержавеющей стали. Теплоизоляция не допускает изменения температуры в бочке более чем на 2–3 градуса в течение 8 часов при разности температур жидкости и окружающей среды 25–30°C. Следовательно, в такой бочке, даже если она стоит на солнце, квас не может прокиснуть или забродить.

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