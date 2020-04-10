С Заокского и Коростово в субботу снимут карантин

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Срок действия карантина в сёлах Заокское и Коростово сокращён до 12 часов субботы, 11 апреля. Соответствующее постановление подписал губернатор Рязанской области Николай Любимов.

По информации оперативной группы правительства области, в этих населённых пунктах проведён полный комплекс мероприятий, направленных на стабилизацию ситуации с распространением коронавируса.

Люди, которым это было необходимо, госпитализированы. Остальные получают лечение от COVID-19 дома, находясь на карантине. Также дома останутся те, кто контактировал с заболевшими и сдал анализ на коронавирус.

Улицы, дворы, автомобили и другие объекты уже продезинфицированы. Полностью провести дезинфекции территории в сёлах должны до 12 часов 11 апреля.