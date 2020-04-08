С улиц Рязани за сутки вывезли 270 кубометров мусора

Несмотря на ограничительные меры, связанные с распространением коронавируса, в Рязани ежедневно проводится уборка улиц. Дороги подметают, собирают прошлогодний мусор с газонов, убирают остановки общественного транспорта.

За сутки убирается порядка 270 кубометров смета и грунтовых наносов.

К работам привлечены 220 сотрудников и 110 единиц спецтехники Дирекции благоустройства, сообщает сайт администрации города.

В ночь на среду, 8 апреля, проводилась механизированная уборка проезжей части дорог общего пользования на улицах Черновицкой и Пожалостина.