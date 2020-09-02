С улиц Рязани могут исчезнуть каштаны. Об этом сообщает ГТРК «Ока».

Дело в том, что уже в течение нескольких лет деревья страдают из-за минирующей моли. Именно из-за этого насекомого листва каштанов становится рыжей уже в середине лета.

В Рязани деревья регулярно обрабатывают ядохимикатами, убирают опавшую с них листву, но избавиться от минирующей моли не получается.

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Журналисты, со ссылкой на администрацию Рязани, сообщают, что засохшие каштаны будут вырубать. На их место планируется сажать более устойчивые породы деревьев.