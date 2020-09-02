Среда, 2 сентября, 2020
13.5 C
Рязань
Что хотите найти?
Поиск по сайту
Новости РязаниОбщество

С улиц Рязани могут исчезнуть каштаны

7info
Изображение Couleur с сайта Pixabay

С улиц Рязани могут исчезнуть каштаны. Об этом сообщает ГТРК «Ока».

Дело в том, что уже в течение нескольких лет деревья страдают из-за минирующей моли. Именно из-за этого насекомого листва каштанов становится рыжей уже в середине лета. 

В Рязани деревья регулярно обрабатывают ядохимикатами, убирают опавшую с них листву, но избавиться от минирующей моли не получается.

Реклама

Журналисты, со ссылкой на администрацию Рязани, сообщают, что засохшие каштаны будут вырубать. На их место планируется сажать более устойчивые породы деревьев.

Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram
Комментарии для сайта Cackle

НОВОСТИ РЯЗАНИ

С улиц Рязани могут исчезнуть каштаны

Новости Рязани
С улиц Рязани могут исчезнуть каштаны. Об этом сообщает ГТРК «Ока». Дело в том, что уже в течение нескольких...
Узнать больше

Рязанцы пожаловались на перебои в работе одной из маршруток

Новости Рязани
Жители Рязани пожаловались на перебои в работе маршрутки №82. Пост от автора, пожелавшего остаться анонимным, появился в группе Рязань.
Узнать больше

Из окна высотки в Рязани выпала женщина

Новости Рязани
Ночью в среду, 2 сентября, из окна жилого дома в Рязани выпала женщина. Об этом РИА «7 новостей» сообщил очевидец.
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

В мэрии прокомментировали ситуацию со школьным питанием в Рязани

Новости Рязани
В мэрии Рязани рассказали, что бесплатное питание для школьников в городе включает мясные и рыбные блюда. Льготники смогут есть в школе дважды
Узнать больше

Новости Рязани сегодня: 1 сентября

Новости Рязани
Редакция РИА «7 новостей» представляет обзор наиболее важных, на наш взгляд, событий и новостей Рязанской области за 1 сентября. Рязанка отсудила...
Узнать больше

Губернатор Любимов открыл новую школу в кораблинском селе

Новости Рязани
Современное школьное здание рассчитано на 132 места. В этом году здесь будут учиться 86 учеников, в том числе 7 первоклассников.
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Александр Шевырев: Сделан важный шаг к социальной справедливости в зарплате бюджетников

Акценты
Первый заместитель председателя Рязанской областной Думы, член президиума регионального политсовета «ЕДИНОЙ РОССИИ» рассказал о законопроекте, меняющем принцип формирования зарплат, которые работают в...
Узнать больше

4 ошибки и один лайфхак: киногерои помогут стать финансово грамотнее

Акценты
Киномир прочно проникает в мир реальный, хотя бы в виде цитат. Хлесткие фразы, придуманные сценаристами или ставшие результатом импровизации актеров, уходят в...
Узнать больше

Чек-лист для родителей: Как выбрать школьную форму и рюкзак

Акценты
Перед началом учебного года магазины и маркетплейсы переполнены предложениями школьных товаров на любой кошелек. Покупать из них первые попавшиеся, которые радуют внешним...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+