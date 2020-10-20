С рязанских улиц убрали около 20 кубометров мусора

С рязанских улиц за одни только сутки убрали около 20 кубометров мусора, сообщает пресс-служба администрации.

Дирекция благоустройства города продолжает уборку городской территории. За одни только сутки было удалено более 400 незаконно расклеенных объявлений и вывезено около 200 кубометров смета и грунтовых наносов.

— Подбор осуществлялся на улицах Горького, Грибоедова и в Лесопарке, — сообщает пресс-служба ведомства.

В Рязани также продолжает ямочный ремонт. Так, 75 квадратных метров дороги привели в нормативное состояние на улице Бирюзовой.

— Аварийные деревья спилили на улицах Шевченко и Свободы. С улицы Великанова на переработку вывезено порядка 20 кубометров древесных отходов, — говорится в сообщении.

За сутки в работах по благоустройству и уборке городских территорий были задействованы 180 сотрудников и более 100 единиц техники МБУ «ДБГ».