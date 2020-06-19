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С понедельника жители нескольких улиц Рязани останутся без горячей воды

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В Рязани продолжаются плановые профилактические работы на системах и объектах теплоснабжения. в связи с этим продолжаются и отключения горячей воды в жилых домах и организациях.

В понедельник, 22 июня, горячую воду отключат на улице Интернациональной, д. 15в, д. 27 (школа №69), д. 10а, д. 11а, д. 11а корп. 1, д. 11а корп. 2, д. 11б, д. 11в, д. 13а, д. 13б, д. 13в, д. 13г, д. 15а, д. 15б, д. 15в, д. 16а, д. 16б, д. 16в, д. 22а, д. 24, д. 25, д. 25 корп. 1, д. 26, д. 26 корп. 1, д. 27 корп. 2, д. 27 корп. 3, д. 27 корп. 4, д. 27 корп. 5, д. 5а, д. 5б, д. 5в, д. 5г, д. 5е; улице Бирюзова, д. 29а (д/сад №153), д. 31а (д/сад №158), д. 29, д. 29 корп. 1, д. 30, д. 30 корп. 1, д. 31, д. 31 корп. 1 и улице Станкозаводской, д. 31, д. 32, д. 32 корп. 1, д. 32 корп. 2.

Как сообщает сайт администрации Рязани, отключение по указанным адресам продлится до 5 июля.

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