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С понедельника на нескольких улицах Рязани отключат горячую воду

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В Рязани продолжаются плановые профилактические работы на системах и объектах теплоснабжения. в связи с этим с понедельника, 8 июня, на нескольких улицах Рязани отключат горячую воду.

С 8 по 17 июня горячей воды не будет в доме 2/1 на улице 4-я Линия.

Ещё дольше – до 21 июня– горячей воды не будет по следующим адресам:

– улица Бирюзова, дома №№20А (детский сад №28), 22А (детский сад №148), 19А (школа №35), 25А (школа №66), 17, 18, 19, 9 корпус 1, 20, 20 корпус 1, д. 21, 21 корпус 2, 22, 22 корпус 1, 23, 23 корпус 1, 24, 24 корпус 1, 24 корпус 2, 24 корпус 3, 25, 26, 27, 28;

– улица Интернациональная, дома №№14А (детский сад №137), 21А (детский сад №154), 13, 14, 15, 16, 16 корпус 1, 17, 17 корпус 1, 19, 19 корпус 1 и 2, 21 корпус 1, 22, 22 корпус 1 и 2, 23 корпус 1;

– улица Молодцова, дом №18.

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