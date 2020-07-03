С понедельника на 14 улицах Рязани отключат горячую воду

В Рязани продолжаются плановые профилактические работы на системах и объектах теплоснабжения. В связи с этим проводится отключение горячей воды.
С понедельника, 6 июля, отключат горячую воду по следующим адресам:
ул. Медицинская, д. 9 корп. 2 (горбольница №5);
ул. Молодцова, д. 4 (горбольница №5), д. 11 корп. 2, д. 18;
ул. Октябрьская, д. 62 (стоматологическая поликлиника №2), д. 8 корп. 1 (д/сад №13), д. 56а (школа №48), д. 5, д. 31 корп. 2, д. 33, д. 37а, д. 37 корп. 1, д. 37 корп. 2, д. 37 корп. 3, д. 58 корп. 1, д. 60 корп. 1, д. 64/22;
ул. Бронная, д. 20а (д/сад №76), д. 13, д. 13 корп. 1, д. 20 корп. 1, д. 7;
ул. Станкозаводская, д. 2 корп. 2 (д/сад №83), д. 14 корп. 1;
ул. Энгельса, д. 4а (д/сад №89), д. 22, д. 28;
ул. Новикова-Прибоя, д. 20 корп. 1 (д/сад №93), д. 20;
ул. Космонавтов, д. 9 корп. 3 (д/сад №101), д. 11 (школа-интернат), д. 13 (школа-лицей №52);
ул. Карла Маркса, д. 3 корп. 3 (д/сад №104), д. 4а (школа №46), д. 3 корп. 2;
ул. Дачная, д. 5а (д/сад №107), д. 5, д. 12 корп. 1, д. 14;
ул. Магистральная, д. 16а (д/сад №146), д. 2/1, д. 13, д. 13 корп. 1, д. 13 корп. 2, д. 13 корп. 3, д. 14, д. 14 корп. 1, д. 15, д. 16, д. 16 корп. 1, д. 17, д. 18, д. 18 корп. 1, д. 19, д. 20, д. 21;
ул. Пирогова, д. 11 (школа №45);
ул. Культуры, д. 8, д. 8а;
ул. Мервинская, д. 18;
ул. Молодежная, д. 11 корп. 1, д. 21 корп. 1, д. 21 корп. 2.
Как сообщает сайт администрации Рязани, отключение продлится до 19 июля.
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