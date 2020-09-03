За полгода с помощью нового аппарата фототерапии в Перинатальном центре Рязани помогли 22 младенцам. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава рязанской области.

Два аппарата интенсивной фототерапии появились в Областном клиническом Перинатальном центре в январе в рамках Национального проекта «Здравоохранение». Они предназначены для лечения новорожденных с гипербилирубинемией. Раньше в таких случаях младенцам делали операции по переливанию крови, новое оборудование помогает избежать этого.

Аппарат оснащен круговыми лампами фототерапии. Ребенка помещают в специальный гамак, надевают защитные очки и начинается сеанс. Для этого устанавливают определенную температуру, к телу прикрепляют датчики, которые контролируют уровень тепла. Далее аппарат сам проконтролирует ход лечения. Если температура внутри повысится, оборудование отключится.

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Но главное, аппарат позволяет интенсивно снижать уровень билирубина в крови новорожденного. Такие ситуации бывают при патологических желтухах и при гемолитической болезни.

– За полгода мы убедились в эффективности этого оборудования, – рассказала заведующая отделением патологии новорожденных и недоношенных детей Перинатального центра Ирина Борисова. – Это очень ценное приобретение, поскольку все дети Рязанской области с гемолитической болезнью поступают к нам. За полгода аппараты фототерапии помогли вылечить 22 новорожденных. Снизить уровень билирубина можно за несколько сеансов, каждый из которых длится 4-6 часов. Раньше в подобных случаях приходилось делать переливание крови, что, менее благоприятно для младенцев.