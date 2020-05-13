С банковской карты рязанца похитили почти 200 тысяч рублей

Сотрудники полиции расследуют мошенничество, в ходе которого злоумышленник, представившись сотрудником службы безопасности банка, завладел сбережениями 33-летнего рязанца. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.
В полицию обратился 33-летний житель города Рязани, который сообщил, что с его банковской карты пропали все сбережения – 197 тысяч рублей.
Полицейские и опросили мужчину и выяснили, что недавно ему звонил незнакомец, который представился работником службы безопасности банка, и сообщил – кто-то пытается несанкционировано перевести деньги с его счета. Чтобы, якобы, обезопасить сбережения, звонивший попросил сообщить сведения о банковских картах и следовать его указаниям.
Выполняя указания звонившего, мужчина сообщил ему четырехзначных код, который пришел в СМС-сообщении на номер телефона, привязанный к банковскому счету. После этого связь прервалась.
Рязанец проверил баланс своего счета и увидел, что все сбережения – 197500 рублей — пропали.
Выяснилось, что пострадавший, выполняя указания незнакомца, передал ему код доступа для подключения к банковскому счету услуги «мобильный банк» и, воспользовавшись им, злоумышленник перевел с банковской карты все сбережения мужчины.
Оперативники уголовного розыска зафиксировали все обстоятельства преступления. Принимаются меры по установлению личности злоумышленника.
По факту мошенничества собираются материалы для возбуждения уголовного дела по ст.159 УК РФ.
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