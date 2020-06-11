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С 15 июня на нескольких улицах Рязани отключат горячую воду

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В Рязани продолжаются плановые профилактические работы на системах и объектах теплоснабжения. В связи с этим проводятся плановые отключения горячей воды.

С 15 по 26 июня без горячей воды придётся обходиться жителям:
ул. Яхонтова, д. 3 (д/сад №141), д. 15;
ул. 1-й проезд Ломоносова, д. 9/15;
-ул. Васильевская, д. 16; ул. Гайдара, д. 1, д. 3, д. 7, д. 9, д. 11, д. 13;
ул. Есенина, д. 108, д. 110, д. 112;
ул. Курортный проезд, д. 10;
ул. Маяковского, д. 22;
ул. Михайловское шоссе, д. 240 корп. 1, д. 250 корп. 1, д. 250 корп. 2, д. 250 корп. 3, д. 250 корп. 4, д. 250 корп. 5, д. 250 корп. 6, д. 250 корп. 7;
ул. Новоселов, д. 51, д. 51 корп. 1, д. 51 корп. 2, д. 51 корп. 3, д. 53, д. 53 корп. 1, д. 53 корп. 2, д. 53 корп. 3, д. 55;
ул. Полевая, д. 3, д. 4;
ул. Пугачева, д. 3, д. 7, д. 7а, д. 11/19;
ул. Разина, д. 2, д. 17;
ул. Шереметьевская, д. 9, д. 9 корп. 1, д. 9 корп. 2;

С 15 по 24 июня горячей воды не будет на улицах 1-я Красная, д. 26, д. 28; Октябрьский городок, д. 7, д. 8, д. 32; Старореченская, д. 15 корп. 1.

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