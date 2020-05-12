С 13 мая в Рязани возобновят работу платные парковки

Со среды, 13 мая, в Рязани вновь начнут работать платные парковки. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.
В администрации напомнили, что стоимость часа платной парковки составляет 20 рублей. Работают они с 8 до 18 часов по будням. В выходные деньги с водителей не берут.
Напомним, плату на парковках в Рязани временно отменили из-за коронавируса. Теперь ограничения стали постепенно снимать, плату за парковки вернули.
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