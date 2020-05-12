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С 13 мая в Рязани возобновят работу платные парковки

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Со среды, 13 мая, в Рязани вновь начнут работать платные парковки. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

В администрации напомнили, что стоимость часа платной парковки составляет 20 рублей. Работают они с 8 до 18 часов по будням. В выходные деньги с водителей не берут.

Напомним, плату на парковках в Рязани временно отменили из-за коронавируса. Теперь ограничения стали постепенно снимать, плату за парковки вернули. 

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