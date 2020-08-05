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Новости РязаниОбщество

С 10 августа в Рязанской области откроются детсады и кинотеатры

7info

С 10 августа в Рязанской области в нормальном режиме заработают детские сады, также откроются кинотеатры, театры, сможет работать цирк. Об этом сегодня, во время обращения к рязанцам, рассказал губернатор Николай Любимов.

Любимов отметил, что открыть детские сады и другие объекты разрешил Роспотребнадзор. 

Отметим, что залы кинотеатров, театров, а также цирка не смогут принять всех посетителей – они могут быть заполнены только на 50%.

Также губернатор анонсировал отмену режима самоизоляции для пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями. Ранее он подписал распоряжение о том, что режим действует до 7 августа. Продлевать его не будут.

– Медицинские учреждения возвращаются к плановому режиму работы, однако часть коечного фонда, сформированного для борьбы с коронавирусом, мы сохраним в качестве резерва, – сообщил губернатор.

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