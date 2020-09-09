Рыбновский завод высокопрочного крепежа отметил своё пятилетие

9 сентября своё пятилетие отметил завод высокопрочного крепежа «БЕРВЕЛ». Производство находится в Рыбном, сообщает пресс-служба правительства Рязанской области.
Завод посетил губернатор Рязанской области Николай Любимов. Глава региона осмотрел производственные площадки «БЕРВЕЛ» и отметил значение завода как для области, так и для страны в целом.
Объём выпускаемой продукции «БЕРВЕЛ» – свыше 35 тыс. тонн в год. Предприятие намерено расширять производственные возможности. Оно включено в число системообразующих организаций и приоритетных инвестпроектов. Кроме того, завод обеспечил регион рабочими местами и достойными зарплатами.