Рыбновский завод высокопрочного крепежа отметил своё пятилетие

9 сентября своё пятилетие отметил завод высокопрочного крепежа «БЕРВЕЛ». Производство находится в Рыбном, сообщает пресс-служба правительства Рязанской области.

Завод посетил губернатор Рязанской области Николай Любимов. Глава региона осмотрел производственные площадки «БЕРВЕЛ» и отметил значение завода как для области, так и для страны в целом.

Отечественная промышленность, строительный комплекс и дорожная отрасль получили поддержку и новые возможности для развития. Многие знаковые проекты в России были реализованы, в том числе благодаря вам. Сегодня увеличиваются поставки крепёжных изделий и на зарубежные рынки, — сказал Любимов, обращаясь к коллективу предприятия.

Объём выпускаемой продукции «БЕРВЕЛ» – свыше 35 тыс. тонн в год. Предприятие намерено расширять производственные возможности. Оно включено в число системообразующих организаций и приоритетных инвестпроектов. Кроме того, завод обеспечил регион рабочими местами и достойными зарплатами.















