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Новости РязаниПроисшествия

Рыбак из Подмосковья утонул в Оке в Рязанской области

7info

В Ермишинском районе Рязанской области утонул пожилой мужчина, приехавший на рыбалку из Подмосковья. Об этом сообщает сайт «МК в Рязани».

Мужчина приехал на рыбалку вместе с супругой. В четверг, 24 сентября, пара ловила рыбу. В какой-то момент пенсионер упал в Оку. Его жена пыталась спасти мужа, он успел схватиться за удочку, но выбраться из воды не сумел.

По словам старшего следователя Сасовского МСО СУ СК России по области Ивана Филиппова, на мужчине было слишком много одежды, она намокла и потянула человека ко дну.

По факту гибели пенсионера проводится доследственная проверка. 

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