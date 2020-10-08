В Рязани убийцу ветерана ВОВ и его жены осудили на 19 лет

Рязанский областной суд вынес обвинительный приговор молодому человеку, который убил ветерана и его супругу.

Судья назначил злоумышленнику 19 лет лишения свободы в колонии строго режима. Об этом РИА «7 новостей» сообщили в пресс-службе областного суда. Кроме того, помимо основного наказания, преступнику назначали и дополнительное — 2 года лишения свободы. Их он будет отбывать после истечения 19-ти лет.

Напомним, в 2019 году парень пришел на квартиру к ветеранам под видом продавца бытовых товаров. Как только старики открыли ему дверь, тот набросился на пенсионеров и с помощью молотка жестоко избил их. В результате оба пожилых человека скончались на месте.

Но на этом убийца не остановился. Он решил украсть имущество ветеранов. В итоге общая сумма похищенного составила 18 000 рублей. Прокурор просил для обвиняемого 20 лет лишения свободы.