Рязанского оператора оштрафовали за трансляцию порно в Новомичуринске

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Роскомнадзор сообщил о штрафе в размере 30 тысяч рублей за трансляцию запрещённого порно контента.

Региональный оператор «Теле-Маг» в октябре 2019 года включил трансляцию порно в прайм-тайм. В течение 15 минут жители Новомичуринска увидели на 4 кнопке, где обычно идут программы канала НТВ, запрещённый контент «Brazzers TV Еurорe».

Такой конфуз в истории кабельного телевидения Новомичуринска произошёл впервые. Директор компании Александр Чупрынин рассказал, что в это время на сетях проводились ремонтные работы, и сотрудник случайно подключил не тот кабель.

В то же время проблемы были у пользователей интернета – по предположению Чупрынина, сеть «подрубали» конкуренты из-за чего приходилось даже обращаться в полицию.

Инцидент вышел за рамки регионального вещания и приобрёл известность благодаря популярному юмористическому шоу «Вечерний Ургант».

Несмотря на лояльное отношение к ситуации компании НТВ и просьбу оператора заменить штраф предупреждением, надзорный орган жалобу отклонил.