Рязанское предприятие поставляло в больницы некачественный творог

Управление Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям выявило, что рязанское предприятие ООО «ФрутЛидер» поставляло в лечебные учреждения фальсифицированный творог.

Компания внесла изменения в ветеринарно-сопроводительные документы и маркировку товара и под видом ГОСТовского творога поставляло в противотуберкулезном диспансере г. Рязани молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира.

В июне 2020 года проведен отбор проб творога, поставленного ООО «ФрутЛидер». Производителем, согласно маркировке, являлось ивановское предприятие ООО «Производственная творожная компания». Однако, оно с 2018 года такой творог не производило.

Лабораторные исследования доказали, что продукт является не творогом, а фальсификатом.

Учетная запись уполномоченного лица ООО «ФрутЛидер» была аннулирована из информационных систем Россельхознадзора, а в отношении данного юридического лица возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ.