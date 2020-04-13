Рязанское правительство уточнило особенности работы салонов красоты

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Министерство промышленности и экономического развития Рязанской области (МПЭР) дало разъяснения по поводу работы парикмахерских и салонов красоты. Напомним, ранее было принято решение, что они могут работать с 12 апреля, несмотря на режим самоизоляции в Рязани и области.

В пресс-релизе МПЭР уточняется, что разрешение не распространяется на оказание косметических услуг. В частности, макияжа, педикюра, СПА-процедур, процедур по уходу за кожей.

Парикмахерские также должны соблюдать несколько условий. Во-первых, они работают только по предварительной записи. Во-вторых, всех клиентов необходимо обеспечить антисептиками на входе. После каждого посетителя нужно проводить санитарную обработку, а в зале не должно быть более 1 человека на 10 квадратных метров площади.