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Рязанским студентам и школьникам вернут неиспользованные средства за проезд

7info 2

С 10 июля в общественном транспорте Рязани принимаются к оплате карты «Школьная» и «Студенческая».

Если вы оплачивали проездной за март 2020 года, неиспользованный остаток средств за 7 дней автоматически компенсируется при пополнении следующего проездного через агентов ПАО «Сбербанк», ПАО «Прио-Внешторгбанк», ПАО «Почта Банк», QIWI, сайта картаумка.рф при использовании технологии «Отложенное пополнение».

Если на вашей карте накопились средства за март и апрель, они автоматически в полном объёме перейдут на следующий период. При этом пополнение должно быть только при использовании технологии «Отложенное пополнение», сообщает сайт администрации города.

Чтобы вернуть деньги за неизрасходованные семь дней марта, можно обратиться в Информационно-справочный центр «УмКА» и оформить заявление на возврат средств.

Подробности можно уточнить по телефону «горячей линии» по номеру: 8-800-250-02-62.

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