Рязанским семьям предлагают рассказать о своём знакомстве

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ОНФ приглашает рязанские семьи в рамках флешмоба #ВремяДляСемьи рассказать свои истории знакомства.

С помощью этой акции организаторы планируют привлечь внимание к празднику и напомнить о важности семейных ценностей и традиций. Рассказать можно и о знакомстве ваших родителей, бабушек и дедушек. Далее по условиям акции нужно опубликовать у себя в соцсети две фотографии: «тогда» и «сейчас». Не забудьте указать теги акции: #ВремяДляСемьи и #8июля.

Итоги организаторы подведут 8 июля.

– Нам важно не забывать этот замечательный праздник. Давайте 8 июля украсим наши социальные сети красивыми семейными историями, историями любви. Эти истории будут достойным примером для подрастающего поколения, чтобы у них было правильное представление о том, как должна выглядеть и как должна формироваться настоящая семья, – заявила член регионального штаба ОНФ в Рязанской области Евгения Рябова.