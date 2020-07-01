Рязанским пенсионерам продлили режим самоизоляции до 10 июля

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Губернатор Рязанской области Николай Любимов внёс изменения в распоряжение о мерах безопасности в период распространения коронавируса. Текст документа размещён на сайте газеты «Рязанские ведомости».

Подписанный главой региона документ продлевает режим самоизоляции для людей старше 65 лет до 10 июля 2020 года.

– Режим самоизоляции должен быть обеспечен по месту проживания указанных лиц либо в иных помещениях, в том числе в жилых и садовых домах, – говорится в тексте документа.

Полный текст распоряжения можно найти здесь.