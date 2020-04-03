Рязанский завод «Доширак» увеличил объёмы выпуска продукции

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Работа предприятий сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Рязанской области продолжается в прежнем режиме.

Рязанский завод корейской компании «Доширак», расположенный в посёлке Карцево, выпускает лапшу, картофельное пюре и овсяную кашу быстрого приготовления. В год здесь производят порядка 30 тысяч тонн продукции; в сутки – 80 тонн.

– В связи с возросшим спросом на продукты длительного хранения во второй половине марта загрузка производственных линий была увеличена с обычных 75 % до 100%. Со всеми поступающими заказами предприятие справляется. Продукция поставляется не только в Рязанскую область, но и в другие регионы России. Муку мы получаем от сасовских и московских мукомолов, и перебоев с её поставками нет, – рассказала исполнительный директор предприятия Ирина Маланичева.

На «Дошираке» усилены меры по предотвращению распространения коронавируса в полном соответствии с требованиями Роспотребнадзора, сообщает минсельхоз Рязанской области.