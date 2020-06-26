Рязанский застройщик поддержал медиков во время пандемии

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Рязанский застройщик рассказал о поддержке врачей, борющихся с пандемией коронавируса (Covid-19). Пресс-релиз выпустила «Северная Компания».

«Сейчас особенно важно поддержать наших врачей, тех, кто спасает жизни рязанцев, сражаясь на передовой борьбы с коронавирусом. «Северная Компания» организовала горячее питание для медиков Рязанской областной клинической больницы, работающих в «красной зоне», – говорится в сообщении пресс-службы.

С 28 апреля по 20 июня медработникам, лечащим больных Covid-19, доставлялись комплексные обеды, специально приготовленные поварами ресторанов гостиничного комплекса «Старый Город», принадлежащего «Северной Компании».

«Северная Компания» уже не в первый раз помогает рязанским медикам. Застройщик реконструировал филиал больницы №10 в Дягилеве: проложил новую теплотрассу к зданию, заменил обветшавшие коммуникации, заново отделал помещение лечебного учреждения.

До этого «Северная Компания» активно участвовала строительстве детских образовательных учреждений Рязани. Застройщик софинансировал строительство первого детского сада в микрорайоне Семчино, фирма спроектировала здание будущего детского сада «Солнечный город» на 220 мест и предоставила землю под строительство территории ЖК «Юный». Строительная компания подготовила проект нового детского сада в Дашково-Песочне и выделила участок между 2-м и 4-м корпусами ЖК «Северный».

«Северная Компания» построила и безвозмездно передала городу детский центр «Космос» на ул. Молодцова. Сейчас в здании располагается детско-юношеская спортивная школа «Сокол».

«Северная Компания» передала Рязани земельные участки для строительства крупных спортивных комплексов: Академии тенниса имени Н.И. Озерова в Песочне, «Академии борьбы» на Московском, бассейна РГУ «Классика» напротив ТЦ «Круиз». Застройщик бесплатно подвел инженерные коммуникации к бассейну «Классика», построил дорогу до «Академии борьбы» и подготовил проект самого спорткомплекса.