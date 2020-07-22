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Рязанский врач рассказал, как действовать при укусе клеща

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На прошлой неделе в больницы Рязанской области обратился 81 человек с жалобами на укус клеща. Старший преподаватель кафедры медицины катастроф и скорой медицинской помощи РязГМУ Алексей Ефратов рассказал, что нужно и чего ни в коем случае нельзя делать, если вас укусил клещ.

Во-первых, нужно сразу же обратиться в больницу. Если такой возможности нет, попробуйте удалить клеща самостоятельно.

Смазывать клеща маслом, бензином и другими едкими веществами нельзя! Как нельзя и прижигать клеща, в противном случае органы дыхания у него закупорятся и в ранку попадет ядовитая слюна. А это увеличит риск возникновения инфекции.

Как же правильно удалять клеща?

Можно захватить клеща пинцетом как можно ближе к хоботку, затем начать вращать его вокруг своей оси, одновременно вытягивая его.

Если есть специальные инструменты для удаления клещей, зацепите насекомое крючком так, чтобы он оказался между зубьями, и аккуратно выкручивайте из кожи.

Если инструментов нет, поможет нитка. Сделайте петлю из прочной нитки, захватите клеща и аккуратно тяните, пошатывая его в разные стороны.

Удалив клеща, обработайте рану спиртом, йодом или другим антисептиком. После удаления поместите клеща в стеклянную банку с небольшим кусочком влажного бинта или ваты и доставьте для проведения исследований в лабораторию.

Чтобы не допустить укуса, время отдыха на природе следует заправить рубашку в брюки, брюки в носки и сапоги, надеть головной убор. На одежду и открытые участки тела можно нанести специальные репелленты, к которым относятся такие препараты как «Бибан», «ДЭФИ-Тайга», «Офф! Экстрим», «Галл-РЭТ», «Рефтамид максимум». Вернувшись домой, осмотрите себя, детей и домашних животных.

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