Рязанский врач назвала отличия коронавируса от простуды

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Врач-эпидемиолог больницы №4 города Рязани Евгения Артамонова рассказала, чем симптомы COVID-19 отличаются от симптомов простуды. Информация об этом размещена на сайте Минздрава Рязанской области.

Медики рекомендуют не впадать в панику при появлении первых признаков заболеваний. Тем более, что в мае погода неустойчивая, и от простуды никто не застрахован.

По словам Артамоновой, при коронавирусе повышается температура, появляется сухой или с небольшим количеством мокроты кашель. У пациента также появляется одышка, человек сильно утомляется, у него есть ощущение заложенности в грудной клетке.

– Также могут отмечаться боль в горле, насморк, снижение обоняния и вкуса, признаки конъюнктивита, – говорится в сообщении на сайте Минздрава Рязанской области.

Одышка становится особенно заметна на 6-8 день после инфицирования COVID-19.

– Также установлено, что среди первых симптомов могут быть: миалгия, спутанность сознания, головные боли, кровохарканье, диарея, тошнота, рвота, сердцебиение, – рассказала Евгения Артамонова.

В то же время при простуде у человека обычно бывает насморк, а при коронавирусе его практически нет. Повышением температуры простуда также обычно не сопровождается.

Кроме того, стоит обратить внимание и на инкубационный период болезни: при простуде – 1-5 дней, при коронавирусе – до 14.

Врач отмечает, что ни в коем случае не стоит заниматься самолечением. Необходимо сразу же вызвать на дом специалиста. При появлении признаков заболевания необходимо обильное питьё – жидкость будет выводить токсины из организма.